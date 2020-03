No todos los alimentos deben ir en la nevera.

Es mejor disponer de un espacio en la cocina para que se mantenga a temperatura ambiente.

Algunos de ellos pierden sabor, textura y se llenan de hongos estando en la nevera.

La nevera es un artefacto electrodoméstico usado para conservar algunos alimentos por más tiempo, pero no todos deben refrigerarse.

Foto/Captura MH

Éstos son 10 alimentos que no debe estar en la nevera para evitar su putrefacción y con ello la aparición de hongos que podrían expandirse hacia otras comidas.

En Mundo Sabor, te explicamos porque es necesario ubicar un espacio de la cocina para almacenar estos tipos de alimentos.

Ketchup y la mostaza: Además de ocupar espacio en la nevera, este tipo de salsa deben estar en temperaturas ambiente, aunque expertos recomiendan refrigerarse una vez usado el producto. La última decisión la tiene el comensal.

Aguacate: Muchos optan por guardar el aguacate en la nevera, pero lo que no saben es que están cometiendo un grave error, pues están demorando su proceso de maduración para su posterior consumo y al mismo tiempo se desvanece su exquisito sabor. Déjalo a temperatura ambiente o fórralo con papel periódico.

Tomates: A veces te ha pasado que cuando llegas del mercado y guardas el kilo de tomates en la nevera y al pasar los días o semanas notas que los mismos están repletos de hongos. Es una señal que está fruta no puede ocupar espacio en la nevera, porque pierde sabor y textura.

Miel: Ya sabemos que la rica miel es producida por abejas del género Apis, pero si la guardamos en la nevera su fluido dulce se torna espesa y a veces dura, por lo tanto, es recomendable cerrarla bien y tenerla bajo temperatura ambiente, así que este es otro los alimentos que no deben estar en la nevera.

Foto/Captura MH

Ajo: Este es otro de los 10 alimentos que no deben estar en la nevera por varias razones; pierde sus propiedades y se estropean muy rápido. Los mejor sería disponer de un lugar a temperatura ambiente, preferiblemente seco.

Cerezas, durazno y ciruelas: Si acostumbras en colocar estas frutas en la nevera, ya es hora de que la saques y ubícala a temperaturas ambiente, ya que el frio del refrigerador mitiga sus partes internas.

Pan: Colocar el pan en la nevera hace que el mismo genere hongos y por ende acelere su descomposición.

Salsa picante: Si eres amante de la salsa picante y la guardas en la nevera, ya no sentirás ese sabor de acidez en el paladar porque ya ha perdido ese gusto particular. Mantenerla a temperatura ambiente es lo más recomendable.

Foto/Captura MH

Papas: Almacenar las papas en la nevera sería un gravísimo error, ya que se descomponen fácilmente y pierden su sabor original. Sácalas del frio y asígnale un lugar fresco y ventilado.

Chiles y pimientos: Sin duda, este es otro de los 10 alimentos que no deben estar en la nevera, recomendable que estén a temperatura ambiente.

Estás recomendaciones te ayudarán a mantener sanos y frescos los alimentos y tener más espacio en la nevera.

Acerca de MundoHispanico.com – sitio web de noticias e información en español.

Mundo Hispánico es la empresa número uno de medios digitales en español en Estados Unidos que opera de forma independiente.

Desde su inicio en Atlanta, Ga. en 1979, MundoHispanico.com, propiedad de Mundo Hispano Digital Network, ha crecido rápidamente. Se ha convertido en el periódico semanal en español más leído en el sureste del país; y en uno de los sitios web de noticias e información en español más grandes de Estados Unidos.

Además de perfilarse como líder en noticias de última hora para la audiencia de habla hispana en Estados Unidos, MundoHispanico.com cuenta con varias plataformas optimizadas para el marketing, como Mundo Dinero, Mundo Motor, Mundo Latina y Mundo Fan, que brindan a nuestro público contenido exclusivo y relevante sobre estos temas que los apasionan.

Mundo Hispánico tiene 8 millones de seguidores en Facebook que interactúan con todas sus plataformas, con noticias de última hora y coberturas de video en vivo de los principales hechos de trascendencia nacional. Encuéntranos en Instagram, Youtube y Twitter.

Mundo Hispánico is America’s #1 Independently Owned Spanish-Language Digital Media Company.

From its start in Atlanta, Ga. in 1979, Mundo Hispano Digital Network’s MundoHispánico.com has quickly grown from the most-read Spanish language weekly newspaper in the Southeast to one of the largest Spanish-language news and information websites in the U.S. In addition to breaking news, MundoHispanico.com’s lifestyle verticals deliver exclusive content on passion topics, such as Entertainment, Food, Automotive, and Sports.

Mundo Hispánico engages 8 million Facebook followers across this portfolio with up-to-the-minute news and live video coverage of major events.