PERSONAJES DESTACADOS: Hasta la cima con humildad

El sueño americano se viste de muchas formas, alcanzable mediante sumo esfuerzo y sacrificio. Para Patricia Granda-Malaver, una joven inmigrante proveniente del Perú, el secreto para alcanzar ese sueño vino a través de los estudios y se convirtió en realidad al ser nombrada la primera latina en la historia de su escuela secundaria en obtener las mejores calificaciones de su clase.

Pero llegar a ser la estudiante con el mejor rendimiento académico entre los más de 700 egresados de Collins Hill High School no fue tarea fácil. En lugar de conformarse a cumplir con los requisitos básicos para la graduación, Patricia se retó a sí misma, tomando los cursos más avanzados y derribando estereotipos a la vez.

“Recuerdo que una vez un chico me dijo, sin conocerme, que los peruanos no son inteligentes”, dijo Granda. “Fue una motivación para seguir estudiando y demostrarles que ser latina no significa que soy ignorante y tonta”, afirmó.

Aún con una agenda llena y su vista puesta en su meta, Patricia no olvidó su compromiso con los demás. Dedicó gran parte de su tiempo libre a organizaciones como G.U.I.D.E. Atlanta para crear concientización sobre el abuso de drogas y alcohol y apartó de su tiempo para orientar y animar a estudiantes con bajas calificaciones.

Pronto se daría cuenta que sus noches de desvelo valieron la pena pues sus esfuerzos fueron premiados con becas que la permitirán estudiar hasta 10 años más en la universidad.

Tras graduarse de la secundaria, Patricia se dirigió a Columbia University en Nueva York, donde el pasado agosto comenzó su carrera de ciencias políticas, apasionada por mejorar las políticas a favor de los inmigrantes. “Me enamoré con la idea de poder hacer una diferencia en la comunidad”, dijo. “Los derechos de los inmigrantes son importantes para mí y quiero también crear una organización para ayudar a los ‘Dreamers’”.

En su primer año de universidad, Patricia fue elegida para liderar una nueva organización estudiantil creada para fortalecer a los latinos en Columbia. “Me sentí honrada al ser nombrada”, dijo Granda. “Mi propósito es apoyar a la comunidad latina de Columbia lo más que pueda y hacer que sus voces se escuchen”.

Con su historia de superación, Patricia espera poder servir de ejemplo y animar a otros a alcanzar sus sueños.

“Me emociona saber que puedo hacer una diferencia en la vida de otro y dejarle saber que todo es posible. No importa tu pasado ni de dónde vienes o lo que has pasado. Los latinos somos mucho más que lo que la sociedad piensa de nosotros”.

Por qué la elegimos: Por su perseverancia académica, dedicación a la comunidad y pasión por motivar a los demás, la joven inmigrante es un claro ejemplo del hispano que no se rinde hasta alcanzar el éxito en los Estados Unidos.

BREVE BIO:

Nombre completo: Patricia Granda-Malaver

Profesión: estudiante

Colegio: Columbia University

Nacionalidad: peruana

Edad: 18 años

Estado civil: soltera