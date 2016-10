Elecciones 2016. Voto hispano y femenino decisivos en Georgia

Según la última encuesta de The Atlanta Journal Constitution, Donald Trump mantiene una leve ventaja sobre Hillary Clinton pero no lo suficiente como para respirar tranquilo. Georgia podría cambiar de rojo a azul el 8 de noviembre. La diferencia es tan escueta que el voto hispano y el femenino podrían provocar un cambio de color, algo que no ocurre desde hace 20 años.

Ola de robos en Buckhead. La policía sospecha de una banda de asaltantes que ha cometido varios delitos en esa exclusiva zona.

Calor récord para Atlanta en los próximos días. El termómetro continúa trepando muy por encima de lo normal para esta época del año.

