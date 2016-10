Mundo Legal: Cómo reportar la estafa de un abogado (VIDEO)

Desde el pasado 29 de junio, Irasema Tello y Mónica Juárez han vivído un verdadero calvario, luego de que el esposo de Irasema (y padre de Mónica) fuera detenido mientras cruzaba la frontera. Al individuo se le identificó además como testigo de un delito de tráfico humano. Desde entonces, permanece detenido.

Sin embargo, lo más difícil de la situación ha sido que Irasema contrató un abogado que de primera instancia le cobró $20,000. Según cuenta la mujer, natal de México y residente en Carolina del Sur, el abogado no ha sabido trabajar el caso, dándole en ocasiones poca o ninguna información sobre el estado de su marido, a pesar de su constante seguimiento. Así las cosas, Irasema se vio en la situación de tener que contratar otro abogado, sintiendo que el primero le había estafado y el servicio que le había ofrecido no había estado a la altura de la suma que se le pagó.

¿Qué hacer cuando un abogado no responde a las llamadas o seguimientos de un cliente después de un tiempo razonable? ¿A dónde se puede acudir cuando ya se ha cobrado el dinero por el servicio, y no se ha hecho nada? Aunque cada caso es diferente, y la respuesta puede variar (por cliente y por estado) consultamos con la barra de abogados del estado de Georgia (State Bar of Georgia), para conocer de primera mano el proceso a seguir cuando se desea iniciar una reclamación. No se pierda el video.

SI LE INTERESA: Mundo Legal: Cómo solicitar la residencia permanente para un familiar (VIDEO)

Este segmento es patrocinado por A Salmon Law Firm. Para más información sobre cuestiones de inmigración llame al (770) 559-4935 o haga click aquí www.asalmonfirm.com

ADEMÁS, NO SE PIERDA: Mundo Legal: 755 inmigrantes adquieren la ciudadanía norteamericana (VIDEO)

Mundo Hispánico recomienda siempre que consulte con su abogado en caso de tener dudas adicionales sobre procesos migratorios.