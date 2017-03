Mundo Legal: Desestimaron su querella por no hablar inglés (VIDEO)

En el año 2015, un trabajador agrícola en el sur de Georgia presentó una querella ante el Departamento de Agricultura de ese estado. Y es que el hombre enfermó luego de estar expuesto a pesticidas mientras laboraba en un campo de Vidalia, GA.

Según contó a MundoHispánico, Erick López de 27 años, entró en contacto con plaguicidas cuando los supervisores de la granja en la que estaba rociaron el veneno mientras él y otros trabajadores aún estaban en el lugar.

Esa acción violó las restricciones del producto -reguladas por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, y las normativas de protección del trabajador, de acuerdo con la licenciada Solimar Mercado, de la División de Derechos del Trabajador Agrícola de Georgia (DDTAG).

Sin embargo, cuando López intentó presentar su querella ante el Departamento de Agricultura de Georgia, la agencia rechazó la queja pues el hombre, de origen mexicano, no hablaba inglés. “El Departamento no estaba equipado para entrevistar a alguien que no hablara inglés. En consecuencia, rechazaron la queja del trabajador”, destacó Mercado.

MIRA ADEMÁS: Hispana con “ciudadanía” vive una pesadilla en cárcel de Inmigración (VIDEO)

Ese hecho es hoy el motivo de una demanda que entabló la DDTAG y que en consecuencia, logró un acuerdo que compromete al Departamento de Agricultura de Georgia a ofrecer ayuda en español para los trabajadores agrícolas hispanos que tengan un dominio limitado del inglés.

“Gracias a que uno habló (López), hoy todos pueden recibir este beneficio”, sostuvo Mercado.

De otra parte, MundoHispánico intentó contactar al Departamento de Agricultura de Georgia para obtener algún comentario en torno a este asunto, pero no logró obtener respuesta al momento de publicar esta historia.

No se pierda el video en donde podrá escuchar el testimonio del trabajador agrícola.

TE PUEDE INTERESAR: Buscan ofrecer más apoyo a comunidad mexicana en Atlanta (VIDEO)

Este segmento es patrocinado por A Salmon Law Firm. Para más información sobre cuestiones de inmigración llame al (770) 559-4935 o haga click aquí: www.asalmonfirm.com