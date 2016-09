Mundo Legal: 755 inmigrantes adquieren la ciudadanía norteamericana (VIDEO)

La vida de estos 755 inmigrantes ya no será la misma. No se trata de que hayan vivido un cambio trascendental o impactante, no. Pero sin lugar a dudas, el pasado viernes 16 no se les olvidará nunca ya que ese día juramentaron como ciudadanos de los Estados Unidos, en una ceremonia masiva que celebró el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, o el (USCIS) mejor conocido por sus siglas en inglés.

Hoy en Mundo Legal, le presentamos la cobertura de este emotivo evento. No se pierda el video.

La ceremonia se llevó a cabo en el Turner Field y coincidió con la conmemoración del Día de la Constitución y el Día de la Ciudadanía. Estuvo dirigida por Brett Rinehart, director del ‘US Department of Homeland Security’ en Atlanta.

Familiares y amigos de los nuevos ciudadanos les acompañaron en la especial ocasión, mientras que el presidente Barack Obama ofreció un mensaje de felicitación televisado a todos los presentes.

Esta será la ceremonia más grande que oficie el USCIS durante el 2016. En el 2015, las oficinas de inmigración en Atlanta procesaron al menos 25,000 solicitudes de ciudadanía, otorgándoles así ese estatus a esa cantidad de personas.

Al finalizar el evento, diversas organizaciones como GALEO ofrecieron orientación y ayuda a los ciudadanos para que se inscribieran como nuevos votantes.

Además, todos los candidatos recibieron entradas gratis para el juego de los Bravos que se celebró esa noche en el Turner Field.

