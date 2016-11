El sospechoso del homicidio de un oficial que se disponía a dar una multa de tráfico habría visitado la sede principal del Departamento de Policía de San Antonio (SAPD) horas antes, indicó el jefe del departamento William McManus el lunes en la mañana.

SAPD reveló un video donde se ve a un hombre de ascendencia afroamericana entrando a la sede principal del departamento, ubicado en la 315 S. Santa Rosa en el centro de la ciudad, a las 7:47 am, según el monitor que se puede apreciar en el video.

Cuatro horas después, el oficial Benjamin Marconi se disponía a dar una multa de tráfico frente a la sede de SAPD. En ese momento, un hombre se estacionó detrás del auto del policía, se bajó y descargó dos disparos en la cabeza de Marconi, quien estaba sentado dentro del auto mientras tramitaba una multa, indicó McManus.

El video donde se muestra al sospechoso se le puede notar entrando al edificio del SAPD, de unos siete pisos y que abarca toda una cuadra en el corazón de la séptima metrópolis más grande del país.

SAPD, junto a la FBI y la policía estatal, está en medio de una búsqueda intensa, y sobre todo personal para todos los agentes involucrados, del sospechoso del homicidio de uno de sus oficiales que dejó perpleja a la comunidad por la manera como el sospechoso sacó valor de asesinar a un policía en frente de la sede principal del departamento.

McManus indicó el lunes que el motivo del homicidio no habría sido directamente contra el oficial Marconi sino contra el uniforme de la policía, reportó el San Antonio Express News.

“Cuando me fui de la iglesia esta mañana, chequé mi teléfono y noté que tenía un mensaje urgente del jefe de la policía, y ciertamente me dejó sorprendida por lo que me dijo”, dijo la alcaldesa Ivy Taylor el domingo durante una rueda de prensa convocada para informar los detalles del homicidio del oficial Marconi. “Este tipo de violencia sin sentido es inaceptable”, agregó.

Las autoridades ya realizaron un arresto en este caso el domingo alrededor de las 8:30 pm, pero no revelaron la identidad de la persona en custodia.

McManus lamentó el domingo que su cuerpo de policia estará enterrando a uno de sus oficiales durante la semana festiva de Thanksgiving.

En el nuevo video revelado por SAPD, el sospechoso vestía lo que parece ser un pantalón de mezclilla, una chaqueta oscura y una cachucha del equipo de la NBA San Antonio Spurs, pero McManus indicó que al momento del homicidio estaría vistiendo una camisa y un pantalón de color gris.

Tras disparar contra el oficial Marconi, el sospechoso escapó en un auto sedán que se presume es de marca Mitsubishi o Nissan de color negro.

McManus indicó que el sospechoso no tendría nada que ver con el auto que el oficial Marconi detuvo originalmente para la multa que se disponía a tramitar, cuyo conductor fue interrogado tras el homicidio.

Según una página conmemorativa para policías fallecidos, la muerte del oficial Marconi es la número 18 en Texas en 2016.

SAPD pide que cualquier información o pista que le ayude a conseguir al sospechoso, comunicarlo a Crime Stoppers por el 210.224.STOP.

Hay una recompensa de 10,000 dólares.