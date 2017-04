Si por algo se ha caracterizado el gobierno de Donald Trump ha sido por la gran cantidad de manifestaciones que se han llevado a cabo durante el primer trimestre de su mandato. Casi todas han sido en su contra.

Y es que el día después de las elecciones, el país que despertó era uno dividido.

Ya para el 10 de noviembre, cientos se congregaban en las calles de Atlanta para dejar claro que no estaban listos para aceptar a Trump como su presidente. “Que sepan que este no es el presidente que queremos”, dijo la manifestante Sakima Stephens.

A esa manifestación le siguió la estela de otras tantas.

Por ejemplo, el 20 de enero, día de la toma de posesión, miles fueron los que se congregaron en las calles para protestar en contra del nuevo gobierno.

Pero quizá la más notoria fue la ‘Marcha de las Mujeres’. Un movimiento que tuvo su génesis en las redes sociales, y que pronto se convirtió en un asunto de todos, no solo de las mujeres.

Georgia no fue la única, pues la mayor concentración de gente se vio ese 21 de enero en las marchas simultáneas que tuvieron lugar en Washington, Nueva York, Chicago y muchas otras ciudades. Y también, en otros países como Reino Unido y Francia.

En Atlanta, la manifestación arrancó con las palabras de John Lewis, congresista federal por el Quinto Distrito de Georgia.

“Tenemos la obligación moral de luchar y nunca perder la esperanza”, manifestó Lewis en aquel entonces.

En Washington el ambiente era el mismo. Incluso tuvo lugar un concierto protagonizado por Madonna en las afueras del Capitolio.

Y cuando las aguas parecían volver a su nivel, una marea volvió a envalentonarse cuando el 29 de enero Trump firmaba un nuevo decreto de ley que suspendía la entrada de todos los refugiados durante 120 días y la concesión de visados durante 90 días a siete países de mayoría musulmana.

También, muchos residentes con ‘green card’ que se hallaban fuera de EE.UU. se vieron afectados pues, según el decreto, necesitaban una exención para poder reingresar al país. Cientos quedaron varados en los aeropuertos. Todo eso desencadenó un ejército de manifestantes que fueron a parar a las terminales más importantes para protestar en contra.

“Todos son bienvenidos”, “Esta no es la América de Trump”, “Déjenlos entrar”, denunciaban las consignas.

A eso le siguió otro movimiento generado en las redes sociales: “Un día sin inmigrantes”. Cientos de latinos comenzaron a compartir un mismo mensaje: “No vayamos a trabajar, no enviemos a nuestros hijos a las escuelas, no compremos en los comercios. Que se den cuenta que sin nosotros la economía de este país no funciona”. Y muchos respondieron al mensaje. Mientras cientos de restaurantes y comercios cerraron sus puertas, muchos fueron los que se lanzaron a las calles.

En Atlanta, por ejemplo, una protesta tuvo lugar frente al edificio del Servicio de Inmigración (ICE). Otros tantos llegaron incluso a las puertas de sus respectivos consulados para reclamar más apoyo y protección.

De hecho, este próximo 1 de mayo se espera otra ronda de manifestaciones en ocasión del Día Internacional de los Trabajadores, que servirán además para demostrar apoyo a la comunidad inmigrante.