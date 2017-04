Los primeros 100 días de la presidencia de Donald Trump han transcurrido entre firmas de decretos polémicos, protestas, bloqueos judiciales, nominaciones cuestionadas y confrontaciones con periodistas, que han profundizado las divisiones en el país.

En el periodo de “luna de miel” de Trump, el mandatario ha concentrado muchos de sus esfuerzos en deshacer los logros importantes de Barack Obama, algo que prometió durante la campaña que lo llevó a la presidencia.

Uno de ellos fue el ‘Obamacare’, que Trump buscaba revocar y reemplazar.

Sin embargo, ante una Cámara de Representantes que no logró ponerse de acuerdo para eliminar la reforma de salud, a través de la que 20 millones de personas pudieron obtener un seguro médico, el mismo presidente tuvo que retirar su proyecto del que se desconoce el futuro.

Por otro lado, el mandatario desmanteló la política medioambiental impulsada por Obama que buscaba reducir las emisiones contaminantes de la atmósfera. Con un decreto, acabó con lo que se consideraba uno de los pasos históricos más importantes contra el cambio climático.

Constante confrontación

La presidencia de Trump también se ha destacado por la confrontación. Desde antes de su toma de posesión y hasta hoy, los manifestantes no han dejado de protestar por sus acciones y han declarado que Trump no es su presidente.

El mismo día de su toma de posesión en todo el país hubo protestas, incluso se especuló si el 20 de enero había más manifestantes en la capital del país que personas que acudieron por la ceremonia del presidente.

La inmigración ha sido un tema importante en la agenda del presidente y no tardó mucho en la Casa Blanca para cambiar las políticas migratorias.

Ya en sus primeros días de mandato, Trump reunió a personas que había perdido familiares a manos de indocumentados y llamó a la necesidad de “deportar criminales”.

Sin embargo los cambios en las políticas de Inmigración han incrementado los arrestos y deportaciones de inmigrantes indocumentados sin antecedentes graves.

Trump, en una de sus acciones ejecutivas más polémicas, impulsó un veto migratorio para países de mayoría musulmana en los que se incluía a Siria, Libia, Somalia, Yemen, Sudán, Irán e Irak. El veto causó que decenas de personas se quedaran varadas en aeropuertos y entablaran demandas contra el gobierno y varios jueces federales bloquearon la prohibición.

Trump impulsó luego un nuevo veto, sacando de la lista a Irak y no incluyendo a personas que tuvieran visas de estancia antes del 27 de enero de 2017 o que contaran con residencia permanente.

En su segundo intento, el presidente volvió a ser frenado en el sistema de justicia, que mantiene bloqueada la medida por considerar que discrimina por motivos religiosos.

En mayo este decreto será ventilado en las cortes.

Pero el veto migratorio no es la única medida relacionada con los extranjeros que se encontró con una piedra en el camino.

Recientemente, un juez en San Francisco frenó una orden ejecutiva de Trump que buscaba penalizar a las ciudades ‘santuario’, aquellas que se nieguen a colaborar con las autoridades migratorias para deportar indocumentados.

Muro sin fondos

Otra de sus promesas de campaña, el muro fronterizo, ha seguido siendo parte de su retórica, pero su financiación parece ser la gran pregunta.

Poco después de asumir el mandato, Trump tenía pautada una reunión con el presidente de México, Enrique Peña Nieto, quien canceló el encuentro luego de un intercambio por medio de Twitter en que el magnate inmobiliario aseguraba que México pagaría por el muro.

Hace pocos días, Trump quiso incluir una partida de 400 millones en el presupuesto para empezar la construcción del muro, pero ante un venidero debate y una posible paralización del gobierno, que debía aprobar los fondos el 28 de abril, decidió desistir, por el momento.

Un gabinete cuestionado

Trump no solo ha recibido críticas por sus acciones sino también por sus nominaciones.

Muchos de sus miembros del gabinete fueron cuestionados por su falta de preparación para los cargos que asumieron. Entre las nominaciones más criticadas estuvo la de la secretaria de Educación, Betsy DeVos; el secretario de Justicia, Jeff Sessions; el secretario de Vivienda, Ben Carson, y el juez de la Corte Suprema Neil Gorsuch.

Esta última resultó en una de las pocas victorias de Trump, pues, a pesar de la oposición de los demócratas, logró obtener los votos necesarios para que Gorsuch ocupara la silla que quedó vacante tras la muerte del juez Antonin Scalia.

Por otro lado, a pesar de que durante su campaña el lema fue ‘Make America Great Again’, en un llamado a concentrarse en Estados Unidos y no involucrarse en asuntos de otros países, Trump sorprendió al ordenar el bombardeo de una base aérea en Siria en venganza por un presunto ataque químico contra civiles, un hecho que le trajo tanto aplausos como críticas en todo el mundo.

Pero también atrajo la mirada del mundo a la relación entre Trump y el presidente ruso Vladimir Putin, luego de meses de especulaciones de que Rusia apoyó la campaña del magnate neoyorquino.

El gobierno de Trump dijo que Rusia encubrió el supuesto ataque químico en Siria.

Por su parte, el presidente de Siria, Bashar al Assad, dijo que se trató de un ataque fabricado.

Mientras tanto el Departamento de Justicia lleva a cabo una investigación sobre los supuestos vínculos del gobierno de Trump y Rusia.

Los demócratas han pedido que se cree una comisión independiente para que se lleve a cabo la pesquisa, que, según algunos, podría conllevar a un posible juicio político.

I will be asking for a major investigation into VOTER FRAUD, including those registered to vote in two states, those who are illegal and….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 de enero de 2017