Donald Trump: La marca de los 100 días es “ridícula”

El presidente Donald Trump dijo en Twitter que la marca de los 100 días para medir los logros de un nuevo gobierno “es un estándar ridículo”.

“No importa cuánto logre durante el ridículo estándar de los primeros 100 días, pero ha sido mucho (incluyendo la C.S.), los medios matarán!”, tuiteó.

No matter how much I accomplish during the ridiculous standard of the first 100 days, & it has been a lot (including S.C.), media will kill!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 21, 2017