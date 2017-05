Texas vive momentos de tensión. Y es que horas después de que la policía reportara la muerte de dos personas hoy en un tiroteo en el colegio universitario público North Lake, en la ciudad de Irving (Texas), situado al noroeste de Dallas, las autoridades confirmaron otro tiroteo en un bar en Arlington.

Según informó Telemundo, al parecer un hombre mató a un empleado, por lo que supuestamente un cliente sacó su pistola y disparó al agresor, causándole la muerte.

La policía de Arlington dijo que los hechos ocurrieron en Sports Bar and Grille a 6500 S. Cooper el miércoles por la tarde.

El portavoz de la Policía de Arlington, Chris Cook, dijo que la policía cree que el agresor disparó y mató a alguien en el bar y luego fue asesinado por un cliente en el mismo lugar. “Creemos que el tirador es uno de los fallecidos”, dijo.

Según informó el diario Al Día Dallas, Rebecca López, de WFAA-TV (Canal 8), publicó en Twitter que según un testigo, un empleado fue baleado por un asaltante, a quien luego un cliente le disparó. También dijo que una mesera recibió un disparo en la pierna y que el presunto asaltante estaba muerto.

We are working a shooting call with 2 confirmed deceased. 1 of the 2 deceased is believed to be the shooter. Location was a restaurant/bar pic.twitter.com/MIonmvrA9L

— Arlington Police, TX (@ArlingtonPD) 4 de mayo de 2017