Inician deportación de salvadoreño que dice tenía TPS

Funcionarios de inmigración iniciaron esta semana el proceso de deportación de un salvadoreño que trabaja en el sector de la construcción y dice que ha vivido legalmente en Estados Unidos bajo el amparo de un plan de para ciertos inmigrantes, llamado Estatus de Protección Temporal.

José Escobar, de 31 años, fue arrestado el miércoles cuando fue a la oficina de inmigración en Houston para darles un informe anual sobre su condición laboral.

Su esposa, Rose Marie Ascencio Escobar, dijo que aunque su esposo no es ciudadano estadounidense, estaba en regla con las autoridades de inmigración siempre y cuando compareciera una vez al año para una evaluación. El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, ICE por sus siglas en inglés, sostiene que lo arrestaron en el 2006 y 2011 y que le habían ordenado que abandonara el país luego de arreglar sus asuntos personales.

Ascencio Escobar manifestó que los agentes de inmigración le dijeron que ellos estaban cumpliendo con las nuevas directrices del presidente Donald Trump.

“Pero nosotros no hemos hecho nada malo”, dijo Ascencio Escobar, de acuerdo con un artículo del Houston Chronicle. “Él no es un criminal. Yo pensé que ustedes se estaban enfocando en criminales”.

“El ICE lo rearrestó en el 2011, y él estuvo bajo la custodia del ICE. El señor Escobar no cumplió con su orden de deportación, y en el 2012, el director de la oficina del ICE en Houston usó su discreción ejecutiva para dejar al señor Escobar en libertad bajo una orden de supervisión para que pudiera arreglar sus asuntos personales antes de ser deportado a El Salvador”, dijo la agencia de inmigración en un comunicado.

El gobierno de Trump anunció el martes que todos los inmigrantes que viven sin autorización en el país y que son acusados o hallados culpables de cualquier delito, incluso si es que solo son sospechosos de un delito, ahora estarán en la lista de prioridad de las autoridades migratorias del orden. Esto podría incluir a gente arrestada por robo de prendas y otros delitos menores.

José Escobar, quien tiene dos hijos, tenía 15 años cuando salió de su natal El Salvador para reunirse con su madre en Texas, de acuerdo con el Chronicle. En ese entonces, las autoridades le otorgaron Estatus de Protección Temporal, TPS por sus siglas en inglés, que fue ofrecido a inmigrantes de El Salvador y otros países, a los que los beneficiarios no podrían regresar por razones de seguridad.

José Escobar no renovó su permiso de TPS porque su madre pensó que la renovación sería automática y luego la familia se mudó y no recibió la notificación de que no había renovado el permiso. En el 2006, un juez ordenó que fuera deportado, pero al parecer su caso no parecía ser una prioridad para las autoridades del orden migratorio. José Escobar siguió trabajando y manteniendo a su familia hasta el 2011, cuando fue arrestado. Luego salió en libertad bajo la condición de que se reportara una vez al año, de acuerdo con Ascencio Escobar.