Capturan en Texas a uno de los diez más buscados por el FBI

Terry A.D. Strickland, de 24 años, uno de los 10 fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés), fue arrestado el domingo 15 en la ciudad de El Paso, Texas.

Según informa el sitio de noticias Univisión, Strickland era buscado por el asesinato de dos hombres en Milwaukee, y enfrenta dos cargos de homicidio intencional en primer grado y por huir pare evitar el juicio.

FBI Ten Most fugitive TERRY STRICKLAND is WANTED for Double Homicide, REWARD up to $100,000

Call 1-800-CALL-FBI pic.twitter.com/QLXIIR891w

— FBI Milwaukee (@FBIMilwaukee) January 15, 2017