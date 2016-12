Alerta en Texas por ‘oleada’ de migrantes africanos

Una ola de migrantes africanos que empezaron a arribar a Costa Rica podrían tratar de llegar a Estados Unidos a través de la frontera mexicana de Reynosa.

La advertencia fue hecha por el congresista demócrata Henry Cuéllar mediante un comunicado en el que también hizo ver el arribo de indocumentados de Asia y Oriente Medio.

Yesterday I hosted a tour of an aerostat-used for border surveillance-w/media in RGV to answer questions about border security & immigration pic.twitter.com/ykOTr98Dx3

— Rep. Henry Cuellar (@RepCuellar) 15 de diciembre de 2016