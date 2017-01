Agentes de la Patrulla Fronteriza rescatan a niño indocumentado en Laredo

Abandonado por el “coyote”, el traficante de personas que le prometió el sueño americano, un niño mexicano fue rescatado por agentes de la Patrulla Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), de la estación norte de Laredo, en Texas, esta semana.

Según el medio mexicano Hoy Tamaulipas, el menor fue localizado luego de haber logrado cruzar el río Bravo, por lo que solicitó ayuda a los agentes estadounidenses.

El pequeño indocumentado, cuya edad no fue revelada por el medio, viajaba solo y se perdió en un rancho. Aparentemente, los federales acudieron en su ayuda ya que, aunque estaba en buen estado de salud, no podía ocultar su angustia al no saber dónde se encontraba.

El niño será ingresado al sistema de las autoridades de inmigración para ser procesado y luego deportado, dijo el medio.

El martes 24 de enero, los agentes de CBP también localizaron a un hombre que luchaba por mantenerse a flote en las aguas del Río Bravo.

Debido a su estado de salud, el individuo fue trasladado a un hospital en donde fue atendido y luego dado de alta para que los federales iniciaran el proceso para su deportación.