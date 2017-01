Policías de Miami-Dade brindarán seguridad en la toma de posesión

Algunos miembros del Departamento de Policía de Miami-Dade se encuentran en Washington, DC para asistir a las autoridades locales a prestar seguridad durante la toma de posesión de Donald Trump este viernes 20 de enero.

Según el Nuevo Herald, se trata de 40 miembros de la Fuerza de Respuesta Rápida de la policía de Miami-Dade que se fueron el miércoles desde el sur de Florida.

40 #MDPD officers were sworn in & deputized today, joining the LEOs who will provide security at the inauguration of the 45th President ???????? pic.twitter.com/g3Q8vkjcUf

— Miami-Dade Police (@MiamiDadePD) January 19, 2017