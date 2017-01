Buscan a anciano latino desaparecido en Miami

La policía de Miami-Dade ha emitido una Alerta Silver por Benito Valdes, un anciano de 76 años, que fue visto por última vez conduciendo desde su casa en South Dade el lunes pasado y desde entonces su familia no ha sabido de él.

Según el reporte reproducido por el diario Miami Herald, Valdes es de una estatura de 5 pies, 9 pulgadas, de unas 160 libras de peso y ese día vestía una chaqueta de camuflaje, pantalones de mezclilla azules y botas color café.

#SilverAlert: Benito Valdes, 76, 5'9", 160lbs, last seen @ 17200 block of SW 248 Dr. If seen, call @MDCrimeStoppers at (305) 471-8477. pic.twitter.com/HLHVUhXpln

— Miami-Dade Police (@MiamiDadePD) January 27, 2017