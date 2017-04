Receta: Fondue de queso tradicional

El 11 de abril se celebra el Día Nacional del Fondue, y para esto vamos a disfrutar este rico plato es perfecto para compartir en grupo o en una cena romántica con tu pareja.

Si no puedes conseguir todos los ingredientes y prefieres agarrar el camino corto, en el delicatessen de muchos supermercados usualmente venden queso para fondue ya mezclado y listo para calentar.

4 personas/20 minutos

Debes reservar un poco más de vino y de queso para ajustar la consistencia si es necesario.

Frota el ajo dentro de la olla de fondue.

Vierte el vino blanco y el jugo de limón en la olla y enciende el quemador.

Deja que el vino y el jugo de limón se calienten, sin llegar a hervir.

Diluye la maicena en una taza con un poco de vino y el Kirsch.

Reduce el fuego y añade la mezcla, removiendo para que no queden grumos.

Tritura el queso y añádelo a la mezcla, sin dejar de remover

Con una cuchara de madera, mezcla bien, revolviendo con regularidad.

Agrega la nuez moscada y pimienta al gusto.

Si la mezcla queda demasiado dura, agrega más vino. Si la mezcla es demasiado blanda, añade más queso.

Lleva la olla directamente a la mesa sobre su quemador para que mantenga el calor.

Tras hacer la fondue de queso, solo queda servir el pan y los acompañamientos y…¡a disfrutar!

Tips: entre los acompañamientos puedes tener manzana verde, espárragos y brócoli, pero las opciones son infinitas.

