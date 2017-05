Aprender a cortar una sandía puede ser importante, si de paso aprendes nuevas formas de disfrutarla, estás en el camino correcto. ¿Pero qué pasa cuando tu idea no es bien recibida por el público al que quieres llegar?

Pues bien, a esta popular marca de condimentos le sucedió algo por el estilo. Lanzaron un video en el que enseñan a cortar y sazonar una sandía, pero el resultado encendió las redes sociales.

ok I’m sorry but I guarantee this is the worst video you will see today pic.twitter.com/UYJ3d4p4s9

— kelly (@earley) April 30, 2017