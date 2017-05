Las Kardashian visitan restaurante mexicano sancionado por plaga de cucarachas

La estrella de telerrealidad Jonathan Cheban sorprendió a muchos en internet tras publicar fotos de él y la familia Kardashian en un restaurante mexicano un día después de que el local reabrir tras una plaga de cucarachas, informa Daily Mail.

Cheban, de 43 años, llevó a Kim, Kourtney y Khloe Kardashian y a su madre Kris Jenner al restaurante Casa Vega en Sherman Oaks con motivo del 5 de mayo.

Jonathan Cheban brought Kardashians to Mexican restaurant ONE DAY after cockroach infestation ???? https://t.co/HDKbZQHRn0 pic.twitter.com/OpFihZ4zFe

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) 18 de mayo de 2017