Ya suman tres las tiendas hispanas que han sido afectadas

Un fuerte rumor se propagó la mañana de este viernes en Georgia de que agentes migratorios estaban llevando a cabo una redada en un reconocido supermercado hispano.

Las redes sociales explotaron con mensajes alertando a otros de que no llegaran a la tienda Talpa localizada en Lawrenceville, ya que los oficiales del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) estaban preguntando por sus papeles a empleados y clientes del negocio, lo que resultó ser falso.

De inmediato las publicaciones en Facebook comenzaron a ser compartidas y a llenarse de comentarios, los cuales llegaron hasta la redacción de MundoHispánico, que salió a investigar.

Si le parece que lo que se vivió en Internet es exagerado, tendría que haber visto lo que vivieron los trabajadores del establecimiento, que literalmente salieron corriendo de la tienda, dijo a este medio uno de sus dueños.

Una de ellas estuvo a punto de fracturarse la pierna cuando se saltó por un muro en la parte trasera, agregó la fuente.

Este periódico investigó cómo es que se propagó el rumor y descubrimos que fue porque desde temprano estaba un vehículo particular con los vidrios polarizados y una persona adentro.

Eso de por sí, ya lo tenía amedrentados, pero la situación empeoró cuando entró una patrulla del condado de Gwinnett detrás de un vehículo.

“Confirmado, es inmigración”, gritó uno de los trabajadores, lo que hizo entrar en pánico al resto, nos narró el socio de la tienda.

La patrulla solo estaba imponiendo una multa a un auto particular y no tenía nada que ver con ICE y no es la primera vez que algo así ocurre.

La semana pasada se propagó el mismo rumor de que agentes de inmigración estaban en la tienda La Superior de Gainesville y la carnicería Tres Hermanos, de Marietta, que también resultaron ser inventos.