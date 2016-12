Almacén Walmart en Georgia escenario de mortal tiroteo

Autoridades en Georgia investigan qué motivó a un hombre a tirotear mortalmente a una empleada en el estacionamiento de un almacén Walmart el fin de semana.

Según reportes, el individuo mantenía una relación sentimental con la víctima, a quien siguió hasta el comercio, ubicado en la avenida Cleveland en el condado de Fulton, antes de asestarle un tiro mortal y suicidarse acto seguido.

Police say Walmart employee shot/killed in lot as she arrived to work in East Point. Killer who was in former relationship then shot himself pic.twitter.com/rVKla6Suhh

— Steve Gehlbach (@SteveGWSB) December 11, 2016