Vuelven a detener al hijo de Muhammad Ali en aeropuerto

El hijo del legendario boxeador Muhammad Ali volvió a ser detenido por autoridades en un aeropuerto. Esta segunda detención ocurrió el viernes en la tarde en el aeropuerto Ronald Reagan, en Washington, DC, apenas un día después de testificar sobre un incidente similar ocurrido el mes pasado, cuando fue detenido en un aeropuerto de Florida por razones que aparentemente tienen que ver con ser musulmán.

A través de su abogado Chiris Macnini, Muhammad Ali hijo afirmó que estuvo detenido ayer viernes durante 20 minutos antes de poder abordar un vuelo de JetBlue Airways rumbo a su casa en Florida.

Ali y su madre habían viajado a Washington, DC, para testificar ante una subcomisión del Congreso encargada de seguridad fronteriza.

Ali hijo narró un incidente ocurrido el mes pasado en el que se le detuvo en otro aeropuerto, donde le hicieron preguntas sobre su lugar de nacimiento y sus creencias religiosas.

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) le indicó a The Associated Press que la agencia confirmó la identidad del hijo de Muhammad Ali antes de que abordara un avión, por lo que no perdió el vuelo.

La portavoz de la TSA, Lisa Farbstein, dijo que se hizo una llamada para confirmar la identidad de Ali cuando llegó al mostrador de la línea aérea Jet Blue y mostró su documentación, expedida en el estado de Illinois. También dijo que se le realizó una inspección manual debido a que su joyería activó la alarma del escáner en un punto de revisión.

Farbstein indicó que la TSA no cuenta con la autoridad para detener pasajeros.

Macnini, por su parte, aseguró que la documentación que cuestionaron fue la misma que había utilizado Ali hijo para viajar de Florida a la capital del país.

Ali hijo cree que fue detenido por las mismas razones de la primera vez el mes pasado: porque es musulmán.

Con información de AP.