Violento arresto de hombre que amenazaba con cuchillo queda grabado en cámara

El violento arresto de un hombre que amenazaba con un cuchillo, quedó grabado en la cámara que las autoridades portaban en su uniforme.

La Oficina del Alguacil del condado de Pasco publicó en sus redes sociales el video que muestra cuando Miles Setty de 29 años, que es sospechoso de agredir a su familia con un cuchillo en mano, amenaza con atacar a las autoridades.

Todo ocurrió el martes 16 de mayo, en Land O´Lakes, cuando Setty empujó a su madre e hirió a otra persona, golpeó un vehículo con el palo de una escoba y se hirió él mismo.

Al llegar la policía, el hombre estaba muy agresivo, las autoridades piensan que estaba bajo los efectos de alguna droga, finalmente, después de forcejear con él, pudieron arrestarlo. Dos policías resultaron con heridas menores y fueron atendidos en el Hospital de Florida, Wesley Chapel.

Setty enfrenta cargos por agresión agravada contra un oficial, delitos criminales, agresión doméstica y resistirse al arresto.

Body cam footage of an intense stand-off between our Deputies and a man w knife. This is the effect of narcotics in our community. pic.twitter.com/00QsMJpGHd

— Pasco Sheriff (@PascoSheriff) May 17, 2017