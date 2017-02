Una mujer víctima de abuso sexual y su violador se reunieron ante un auditorio 20 años después del hecho para compartir su historia, da cuenta Daily Mail.

Thordis Elva, de Islandia, tenía 16 años cuando fue agredida sexualmente por el que entonces era su novio – Tom Stranger, un estudiante australiano de 18 años que viajó al país por medio de un programa de intercambio en 1996, según el medio.

Dos décadas después – y tras haber escrito un libro juntos sobre la experiencia – ofrecieron una conferencia de 19 minutos en la que revelaron cómo cambió sus vidas, destaca Daily Mail.

Cuentan que llevaban meses de noviazgo y que todo ocurrió en casa de Thordis Elva tras haber bebido alcohol después de un baile escolar. Tom Stranger declara que en el momento del suceso, no consideró que fuera una violación: “Para ser honesto, en los días siguientes negué el acto y cuando lo estaba cometiendo. Negué la verdad al convencerme de que era sexo y no una violación. Pero era una mentira por la que he sentido culpa”.

Ambos terminaron su noviazgo pocos días después y Tom Stranger regresó a Australia mientras que Thordis Elva intentaba comprender lo que le había ocurrido: “Yo crecí en un ambiente donde se dice a las mujeres que son violadas por una razón, ya sea porque su falda es demasiado corta o porque su sonrisa es demasiado grande, o porque su aliento huele a alcohol”.

Nueve años después, cuando atravesaba por una severa crisis nerviosa, Thordis Elva escribió una carta a Tom Stranger en la que le decía que deseaba encontrar el perdón para poder vivir en paz: “Sin importar que él mereciera o no mi perdón, yo necesitaba encontrar la paz”, confesó en la conferencia.

Tom también le escribió y la comunicación entre ambos continuó hasta que, 16 años después del acto, decidieron reunirse y reflexionar sobre lo ocurrido, informa el medio.

