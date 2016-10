Venta ‘racista’ de pasteles genera protesta en la Universidad de Texas en Austin

Lo que comenzó como una venta de pastelitos organizada por un grupo de jóvenes para criticar la política denominada Acción Afirmativa de la Universidad de Texas en Austin (UT) el miércoles 26, finalizó con una protesta de cientos de estudiantes a favor y en contra de la medida, informaron medios de comunicación locales.

“Ven al campus oeste a comprar una galleta y hablemos sobre lo desastrosa que es la política de la Acción Afirmativa”, decía una publicación en Instagram de la organización Young Conservatives of Texas (jóvenes conservadores de Texas o YCT), la cual organizó la actividad.

En la publicación se podían ver a dos integrantes del movimiento sosteniendo un cartel con los precios de los productos, los cuales variaban según la raza y el sexo de los compradores. En el caso de los afroamericanos e hispanos, los precios eran más bajos, lo que representaba, según los organizadores, la forma en que UT valora el mérito de los estudiantes que buscan entrar al centro de estudios a través de la Acción Afirmativa.

The UT "Young Conservatives of Texas" group is having a bake sale right outside where early voting is happening right now & I'm disgusted. pic.twitter.com/3GQZL1Bc3B

