Veinte pasajeros se reportan enfermos en vuelo de Atlanta a LA

Cerca de 20 pasajeros se reportaron enfermos luego de un vuelo que tomaron de Atlanta a Los Ángeles.

El avión en cuestión era de la línea Spirit Airlines, y el vuelo era el número 404.

De acuerdo con portavoces de Spirit, durante un momento del vuelo, los pasajeros reportaron sentir un dulce olor en una sección del avión, que luego se desvaneció.

SI TE INTERESA: Avioneta aterriza en medio de una autopista (VIDEO)

Ningún pasajero solicitó atención médico después de aterrizar. Sin embargo, oficiales de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades abordaron la nave.

Por su parte, Spirit Airlines envió la siguiente declaración a la cadena hermana, WSB-TV:

“Durante el vuelo de Spirit Airlines 404, desde el aeropuerto de Atlanta Hartsfield-Jackson (ATL) al aeropuerto internacional de Los Ángeles (LAX), varios pasajeros reportaron un olor dulce en la sección media de la aeronave por un breve tiempo. Los asistentes de vuelo notificaron a los pilotos del olor, pero el olor no se detectó en otras partes de la aeronave. El olor se disipó rápidamente y el vuelo continuó a LAX sin incidentes. No se declaró emergencia alguna y no hubo pasajeros que solicitaran atención médica después del aterrizaje”.