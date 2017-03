USCIS suspende “temporalmente” las peticiones prioritarias de la visa H-1B

A partir del 3 de abril, el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos (USCIS) suspenderá temporalmente el procesamiento prioritario de peticiones H-1B.

Esta categoría de visa de trabajo, según USCIS, se aplica a “las personas que quieren prestar servicios en un campo especializado, servicios de gran mérito y aptitudes distinguidas para los proyectos de desarrollo o investigación cooperativa con el Departamento de Defensa o como modelo de alta costura o para publicidad”.

Esta suspensión, según la autoridad migratoria, puede durar hasta seis meses. Mientras el procesamiento prioritario de peticiones H-1B esté suspendido, los peticionarios no podrán presentar el Formulario I-907, Petición de Procesamiento Prioritario de un Formulario I-129, Petición de Trabajador no Inmigrante que está requiriendo la clasificación de no inmigrante H-1B.

“Notificaremos al público antes de resumir el procesamiento prioritario de todas las peticiones H-1B”, agregó el comunicado de USCIS.

La suspensión temporal aplica a todas las peticiones H-1B presentadas el o luego del 3 de abril de 2017. La razón de la suspensión, según USCIS, es que “ayudará a reducir el tiempo total de procesamiento de las peticiones H-1B” y con ello podrán “procesar peticiones que han estado pendientes por largo tiempo, las que no hemos podido procesar debido al alto volumen de peticiones que se presentan y la urgencia significativa en las peticiones de procesamiento prioritario durante los pasados años”.