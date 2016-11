Una niña de 21 meses recibe un balazo en su propia casa en Tampa (VIDEO)

La bebé Aaliyah Ávila, de 21 meses, se encontraba el miércoles por la tarde en su casa, con su mamá y otro infante, mientras su padre, Eduardo Ávila, discutía fuera de la casa con otros hombres.

Ávila entró al hogar y fue cuando empezaron los disparos. Fueron 15 en total, según el reporte policial, y uno de ellos hirió a la pequeña en la pierna. Aaliyah fue trasladada de inmediato a un hospital local donde está siendo atendida.

Mientras tanto, los vecinos del área dicen que esta no es la primera vez que algo así ocurre, como lo señaló Ronecia Young.

“Ayer estaba en mi casa preparando la comida cuando de repente empecé a escuchar disparos, salimos y una mujer gritaba y lloraba que un bebé había recibido un disparo”, contó.

“Además, esto pasa casi todos los días y todo el día, no importa si es de día, de noche, por la tarde o en medio de la noche. Escuchas disparos constantemente, pasan automóviles disparando, los niños no se divierten, no pueden estar seguros afuera, no puedes estar haciendo lo que tú quieras, siempre te tienes que estar cuidando”, se aquejó.

Para Matías Cuirón, se deben tomar medidas cuanto antes.

La policía no ha dado a conocer más detalles todavía. Se sabe que la pequeña Aaliyah está fuera de peligro e incluso será dada de alta muy pronto. La investigación continúa.