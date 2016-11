Una cena llena de diversidad

El mejor Día de Acción de Gracias comienza con 8 limones y una taza de amabilidad.

Hace unas semanas, mi familia recibió un gesto de amabilidad maravilloso.

Los Benoit, una familia que conocemos de la secundaria a la que asiste mi hijo, nos invitaron a su casa para el día de ‘Thanksgiving’. Tuvimos que rechazar su invitación porque, como harán otras millones de personas, estaremos viajando, para poder pasar el día con nuestra familia en otra ciudad. Sin embargo, el gesto de los Benoit significa mucho para nosotros.

¿Usted alguna vez ha sido un ‘huérfano’ durante un gran día festivo? Es una experiencia solitaria. Todos queremos sentir la calidez y la compañía de otras personas, especialmente en aquellas fechas importantes.

Al comienzo de los años noventa, mientras yo estudiaba en Madrid, una familia española me invitó a acompañarlos a una cena de Acción de Gracias. Sola, en un país extranjero, me sentí aliviada al tener donde celebrar este día festivo estadounidense. En la mesa había una mezcla de comida tradicional y platos típicos de España. Entre los invitados se veía una variedad de colores de piel, además de diferentes creencias y culturas. Fue un ambiente rico en diversidad.

Poco tiempo después, sucedió otra reunión de culturas, cuando yo tuve la oportunidad de organizar una cena filipina, en el hogar de la familia española con quienes vivía en esa época. Para lograrlo, hice una llamada de larga distancia bien costosa a mi casa para conseguir una receta. Una amiga filipina me envió por correo la receta de su tía, para un plato típico de fideos y cerdo, llamado pancit. La comida que hice yo no salió muy rica, ni siquiera el arroz. Sin embargo, a nadie le molestó. A la cena asistieron algunos amigos míos de la universidad, mi familia anfitriona y también algunos de sus vecinos, creo, tal vez, por pura curiosidad.

Al contrario, la cena que prepara David Benoit para ‘Thanksgiving’ siempre sale deliciosa. Por supuesto, él es experto, ya que lleva 15 años en el rol de anfitrión de una cena a la que asisten alrededor de 15 a 20 familiares, quienes se quedan en su casa por tres o cuatro días. El menú es un buffet de tradiciones culinarias que celebran el origen diverso de su familia.

David se crio en San José, California. Su esposa, Pilar Díaz, tiene raíces en Cuba, pues sus padres huyeron del país al comienzo de la revolución cubana y ambos se fueron a vivir a Puerto Rico. Allí, se conocieron, se casaron y educaron a sus tres hijos. Tanto Pilar como su hermana, Mayte, han vivido en Estados Unidos desde sus días en la universidad. Su hermano, Andy, aun reside en San Juan. Para Acción de Gracias, todos viajan a Atlanta.

En la mesa hay una diversa variedad de platos de la gastronomía hispana: un pavo cocinado al estilo cubano, dos tipos de arroz y frijoles, uno al estilo puertorriqueño con frijoles rojos, y el otro al estilo dominicano con frijoles negros, preparado por la niñera de la familia, Ramona Frías.

Algunas tradiciones que vienen del lado de la familia de David incluyen crema de espinaca y varias hogazas de pan tipo sourdough que se compran en la panadería Panera. Carolina, la hija de David y Pilar, a sus 17 años también pone manos a la obra, preparando tartas de calabaza, cereza y manzana.

“A veces hay puré de papas”, explicó David. “Y usualmente hay algún plato diferente a lo que se prepara siempre”. El año pasado, por ejemplo, fue una tarta de verduras. No pueden faltar el café cubano y mucha cerveza y vino.

Cuando David empezó a explicarme todo lo que se comería en ‘Thanksgiving’ yo expresé tanto entusiasmo que él decidió prepararme otra versión de la comida, solo para darme un pequeño gusto de lo que me perdería en el gran día.

El proceso de preparación comienza tres días antes para darle al pavo de 20 libras el tiempo que necesita para marinarse al estilo cubano. Yo llegué a la casa de David, ubicada en Tucker, y lo encontré moliendo dos cabezas de ajo enteras. Éstas las combinó con sal y orégano y entonces utilizó la mezcla para llenar el pavo, a través de algunos cortes que había hecho en la piel del pavo.

Me arremangué y me puse a trabajar, ayudando a David a sacar el jugo de ocho limones, la mitad de las cascaras se ponen dentro del pavo, mientras el resto van en el sartén y después se quitan todas antes de que el pavo se cocine. El jugo de limón, junto con ocho onzas de un adobo conocido como naranja agria, se vierte en el pavo, el cual se refrigera y se gira diariamente por tres días.

Mientras yo conversaba con David sobre esta receta llena de influencias de la gastronomía cubana, y sobre todos los familiares que se juntarían alrededor de la mesa y gozarían de ella, aparecieron los hijos de David, para unirse a la conversación: Carolina, junto con su hermano mellizo, Robert; Paul, de 19 años, y Joseph, de 15 años

Me hablaron del partido de fútbol americano que siempre juegan con sus amigos en el parque Heritage, cerca de su hogar. Mencionaron el partido de fútbol americano de las Águilas de Filadelfia que no falta nunca en el televisor, gracias al cuñado de Pilar, José, pues hace anos él se graduó de la Universidad de Pennsylvania y ahora es fanático del equipo profesional de ese estado.

Ellos me explicaron sobre la locura que hay siempre en la casa, especialmente en la cocina. “Todos hacen lo que se les da la gana”, aseguró David. Y así le gusta a él, aunque se esconde en su habitación de vez en cuando, para escaparse de la conmoción.

No hay duda que ‘Thanksgiving’ puede ser una ocasión estresante, y no solo por el miedo de que el pavo salga seco. En este día, también puede haber discusiones con los suegros u otras personas, quizá por diferencias en valores o tradiciones. Pero no tiene que ser así.

No todos los miembros de la familia Benoit son del mismo partido político, sin embargo se llevan perfectamente bien durante este día festivo. Algunos de mis parientes no votaron como hice yo este año, y hablaré de política si el tema surge, pero lo que me interesa a mí más que todo es charlar sobre qué tanto está cambiando el mundo en el que vivimos y escuchar sobre las esperanzas que tienen todos por el futuro.

Para que eso pase, tenemos que mantener un diálogo respetuoso – uno libre de odio y dolor. Uno lleno de amabilidad y buena voluntad. La familia Benoit ofrece una receta muy buena para ser inclusivo y tolerante, y para celebrar la singularidad y la diversidad, no solamente en ‘Thanksgiving’, sino todos los días.

Ligaya Figueras

The Atlanta Journal-Constitution