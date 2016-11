Un viaje de regreso a la inocencia

A los 31 años, Mercedes Guzmán se dio cuenta de que algo andaba mal en su vida. La rabia, el estrés o quizá esas emociones que estaba sintiendo cuando tuvo al menor de sus hijos no eran suyas. No le pertenecían.

La mujer, originaria de El Salvador, no entendía el porqué de esas sensaciones tan contrariadas, si estaba leyendo sobre la sanidad interior, la maternidad y temas de autoayuda.

“No me podía sentar a ver una película. No podía disfrutar… siempre tenía prisa, tics nerviosos, y no entendía por qué una mujer como yo, que había estudiado podía pegar o regañar a sus niños como yo lo estaba haciendo. Entonces me comentaron de un señor que hacía regresiones a la niñez”, contó Guzmán.

Y así comenzó un viaje para la motivadora y también consejera, que le ha servido de estandarte en la vida y de servicio a la comunidad.

Hoy, Mercedes ofrece un mensaje de reconciliación con el ‘niño interior’ a cientos de personas.

“Comencé a entrenarme en las regresiones a la niñez y a pulir mi mensaje. Comencé a trabajarlo conmigo misma primero, hasta que lo comencé a compartir con otra gente, con miembros de la iglesia y así poco a poco”, narró la terapeuta.

“Cuando comencé a aplicar la técnica en mis pacientes, me percaté de que muchos de ellos tenían a su ‘niño interior’ lastimado. Y el ‘niño interior’ gobierna nuestra vida. Nuestros recuerdos, nuestra educación… Entonces corresponde conectarse con ese ‘niño’ y volver a la esencia”, detalló Guzmán.

De acuerdo con la motivadora, una vez que el ser humano restaura a su ‘niño interior’, el viaje por la vida se torna más sencillo. “Te vuelves ‘coach’ de ese niño y le enseñas a sanar”, manifestó la oradora.

Esa filosofía llevó a Guzmán a escribir un libro, El niño olvidado, en el que cuenta su historia y cómo emplear la técnica que lleva predicando por años.

Así, para Guzmán, es importante que ese mensaje también llegue a la comunidad hispana inmigrante. “Cuando llegamos aquí, tenemos una energía bien linda. Pero cuando ya nos adaptamos, ese niño interior a veces no sabe que te viniste de tu país. Entonces, el niño se queda allá”, aseguró. “Es importante conectarnos con nuestro niño interior y hacerle saber que ya no estamos allá, en nuestro país, sino aquí. No es que olvidemos nuestras raíces, porque eso nunca se olvida, pero se trata de vivir nuestra realidad”, acotó.