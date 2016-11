Un muerto y 6 heridos en fiesta de cumpleaños en Tennessee

Lo que pretendía ser una celebración de cumpleaños para un niño de 2 años en Tennessee, se convirtió en una tragedia la noche del jueves luego de que ocurriera un tiroteo en el que le dispararon a siete personas.

Las edades de las víctimas de la fiesta ocurrida en la población de Dyersburg van desde los 6 a los 32 años, informó la policía en declaraciones recogidas por WHBQ-TV.

Las víctimas estaban en el porche de la casa cuando ocurrió el tiroteo, detalló la policía. Las autoridades andan tras la búsqueda de los tres autores de los disparos.

Stephanie Childress, una de las invitadas a la fiesta de cumpleaños, dijo que estaba sentada, esperando para preparar la cena, cuando escuchó dos disparos. Childress, que vive a cuatro casas de donde ocurrió la escena, fue una de las primeras en llegar a la ´reunión.

Dijo que “hirieron a niños inocentes sin motivo alguno” y por eso dijo sentir temor porque las autoridades aún no han capturado a los sospechosos.

La Patrulla de Carreteras de Tennessee ayuda actualmente en la investigación. Según el alcalde de Dyersburg, John Holden, dos de las víctimas fueron trasladadas por vía aérea al hospital Regional One en Memphis.

#BREAKING Family and friends just arrived back at the home. Loud sobs can be heard from inside. This is heartbreaking… @FOX13Memphis pic.twitter.com/R0F2j4ddst

— Zach Crenshaw (@ZachCFOX13) November 18, 2016