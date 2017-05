Un hombre de Oregon mata a su mamá el Día de las Madres

Un hombre mató a su mamá el Día de las Madres en una casa rural en el estado de Oregon; luego se presentó en una tienda de conveniencia en un poblado cercano con lo que parecía una cabeza humana en una de sus manos y apuñaló a un empleado que atendía la caja registradora antes de ser sometido, dijeron el lunes las autoridades.

Los agentes determinaron que la cabeza que cargaba el hombre era la de su madre, dijo el Departamento de Policía de Sandy.

El lunes se realizaba una autopsia al cuerpo de Tina Marie Webb, de 59 años, el mismo día que su hijo Joshua Lee Webb, de 36 años, era fichado por homicidio e intento de homicidio. Aún no se tiene fecha para su comparecencia en la corte.

La atroz cadena de acontecimientos se desarrolló en dos poblados rurales pequeños conocidos alguna vez por su industria maderera que están ubicados aproximadamente 48 kilómetros (30 millas) al sur de Portland, y envió una onda expansiva a través de Estacada, donde la mayoría de la gente conocía a la oficinista de pelo blanco por su calidez y rápido sentido del humor.

David Webb, padre de Joshua Lee Webb, sollozó mientras trataba de asimilar la muerte de su esposa y el arresto de su hijo en un horrible día.

Joshua Webb tiene problemas de la vista y recibe pagos de Seguridad Social, dijo su padre. Vivía con sus padres para que lo pudieran cuidar y recientemente le compraron un perro porque quería uno, agregó.

Su madre había dicho que creía que su hijo estaba deprimido, pero David Webb dijo que nunca vio ningún indicio de ello cuando hablaba con su hijo.

“Nunca me percaté de un problema; si lo hubiera hecho, lo hubiera impedido”, dijo David Webb, antes de estallar en fuertes sollozos durante una entrevista telefónica con The Associated Press. “Simplemente no puedo creer que perdí a mi esposa y a mi hijo en un día. … No sé. Me gustaría saberlo. Me gustaría tener algunas respuestas, pero no es así. Esperé toda mi vida para jubilarme con mi esposa, y ahora no puedo. Eso es todo lo que sé”.