Un cometa iluminará la noche del Año Viejo según la NASA

Un cometa resplandeciente iluminará el cielo la noche del Año Nuevo, según lo ha anunciado el Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA. “Diga adiós a 2016 al estilo cósmico, mirando a lo alto para ver el cometa en la noche de Año Nuevo”, escribió el Laboratorio en su página en Instagram.

Citado por el sito de noticias RT en Español, David Reitzel, conferenciante de astronomía del Observatorio Griffith en California, EE.UU., precisó que el cometa 45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova será visible solo con un telescopio o binoculares potentes.

Say farewell to 2016 in cosmic style by looking up to see the #NewYearsEve #comet on December 31 ???? pic.twitter.com/3xaehGj0IQ

— NASA JPL (@NASAJPL) 28 de diciembre de 2016