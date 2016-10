Un avión se incendió en el aeropuerto de Chicago por un neumático reventado (VIDEOS)

Un avión que iba a despegar desde el aeropuerto de Chicago O’Hare con destino a Miami sufrió un aparatoso incendio después de que una rueda le reventara en el momento del despegue, según el Chicago Tribune, que no informó de víctimas.

El piloto de Boeing B767 de American Airlines abortó el despegue sobre las 14.35 horas (CT) e inmediatamente ordenó el despliegue de las rampas de emergencia para que los pasajeros desalojaran la aeronave.

Según la Administración Federal de Aviación (FAA) el fuego se inició con el reventón de un neumático, mientras que American Airlines aseguró que el accidente se produjo por un “problema mecánico relacionado con el motor”.

La aerolínea también comunicó que se tomaron las medidas de emergencia necesarias para rescatar a los 161 pasajeros.

No obstante, vídeos compartidos en las redes sociales muestran densas columnas de humo negro y deflagraciones en el mismo momento en que varios pasajeros se lanzan por la rampa de emergencia e intentan alejarse de la aeronave.

Shortly after evacuating, a passenger shot this video of smoke rising from a plane at Chicago's O'Hare Int'l Airport https://t.co/m2GX66ytoE pic.twitter.com/Hl7ESVLN2j

— CNN (@CNN) 29 de octubre de 2016