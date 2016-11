Un año después, esta cinta predijo el triunfo de los Cubs… ¿y también quién será el presidente? (VIDEO Y FOTOS)

Los Cubs de Chicago ya ganaron la Serie Mundial… Nike ya sacó los tenis que se abrochan solos… ya se anunció el regreso de los autos DeLorean.. ¿sólo falta que Donald Trump se convierta en el “dueño” de Estados Unidos?

Tal parece que las profecías de la película Volver al Futuro 2 van cumpliéndose una a una, aunque llegan con un año de retraso, pues según la cinta protagonizada por Michael J. Fox, el equipo de Chicago ganaría el 21 de octubre de 2015, mismo año en que ya se empezaban a usar los famosos tenis y Marthy McFly, su personaje, conducía un DeLorean.

Para los más creyentes en sucesos paranormales y conjeturas descabelladas, el 2015 debía ser el año “cubbie”. Así lo había previsto la película: cuando Marty Mcfly y Emmet Brown viajan en el tiempo hasta el 21 de octubre de 2015, una pantalla tridimensional anuncia la victoria de los Chicago Cubs en las Series Mundiales. “Ojalá pudiese volver al inicio de la temporada y poner algo de dinero a favor de los cubbies”, dice el científico, según reporta el periódico El Español.

Pero la profecía cinematográfica se demostró errónea el año pasado, cuando los Cubs cayeron en la final de la Liga Nacional ante los New York Mets (4-0). Sin embargo, tan solo un año más tarde, los fans de los “Cachorros” por fin han recibido la recompensa frente a 108 temporadas de penurias sin ganar. Quizás, dice el mismo diario, el sistema eléctrico del DeLorean que usaba Marty Mcfly registrara un mínimo, pero determinante error: la luz inferior izquierda estaría fundida y por eso en la pantalla apareció un 5 (2015) en vez de un 6 (2016).

Y falta esperar lo que pase el 8 de noviembre próximo, para ver si también se cumple el presagio de la famosa cinta de 1989 con respecto al poder absoluto que ostenta un hombre, el villano de la cinta Biff Tannen, quien está inspirado en el hoy candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, según el mismo guionista de la película, Bob Gale. En la película, el personaje usa los beneficios de su imponente casino de 27 pisos —el edificio Trump Plaza Hotel, terminado en 1984, tiene 37 plantas— para ayudar a desestabilizar al Partido Republicano antes de asumir el poder político. Todo ello mientras transforma Hill Valley, California, en un desierto donde reina el vandalismo. “Sí, en eso estábamos pensando”, asegura Gale preguntado sobre el parecido del casino con el edificio de Trump, según una entrevista de archivo del sitio de noticias Expansión.

Lo que sí es un hecho es que el sueño se hizo realidad para los fanáticos de Cachorros. Y es que tras décadas de privación, los seguidores de los Cachorros de Chicago estallaron en gritos de júbilo a las 11:47 de la noche del miércoles y salieron a las calles a festejar por haber ganado una Serie Mundial, algo que no lograban en 108 años. Y el jueves seguían las parrandas.

Los seguidores que se amontonaron en bares para ver el juego en televisión cerca de Wrigley Field celebraron a los pies de estatuas de íconos del equipo como Banks, Billy Williams, Ron Santo y el legendario anunciador Harry Caray.

Al concluir el juego, el estruendo de la fanaticada en los bares y las calles fue ensordecedor. La multitud cantaba a todo pulmón la canción “Go Cubs Go”, del compositor local Steve Goodman y que se ha convertido en un himno para los seguidores del equipo.

“¡Qué tortura!” exclamó Mike Delmanowski, un empedernido fanático de los Cachorros que vino desde California sólo para disfrutar el momento con correligionarios. “No me lo hubiera perdido por nada en el mundo”.

Su esposa Sue agregó: “Me siento orgullosa de poder ser parte de todo esto”.

A medida que avanzaba la madrugada, la multitud se alejaba de Wrigley, cantando “We Are The Champions”. Se tomaban fotos, abrazándose y llorando de alegría. Otros usaron tiza para escribir frases de felicitación en las paredes de Wrigley Field, incluso parándose en los hombros de algún colega para conseguir algún espacio donde escribir.

Miles de entusiastas seguidores seguían en el vecindario del estadio, conocido como Wrigleyville, por lo menos una hora después de terminar el partido, mientras el cielo se iluminaba con fuegos artificiales. La policía dijo la mañana del jueves que no tenía cifras de arrestos.

“Ver esto en mi vida, acompañado de mi hijo, es algo que no tiene valor”, dijo Craig Likhite, quien vino al estadio con su esposa April y su hijo de 10 años, Cade.

“Este partido, con todos los vaivenes que sufrió, le enseñó a él exactamente lo que significa ser un fanático de los Cachorros”, agregó Likhite, de 50 años de edad.

Judy Pareti vino desde Nueva York para ver el partido en un bar llamado Murphy’s Bleachers, donde su abuelo vivía y tenía un carrito de salchichas.

“Mi papá y mi abuelo eran los propietarios de ese carrito, y yo nací aquí”, dijo Pareti. “Yo no estaría hoy en ningún otro lugar”.

La victoria se obtuvo en un partido que fue a extra-innings, luego de décadas en que los Cachorros a veces estaban tan cerca de ganar que los seguidores se quedaban aturdidos por la derrota.

Bob Newhart, el célebre comediante que es también seguidor de los Cachorros, celebró haciendo alusión al mito de que los Cachorros sufrían de una maldición elucubrada por el propietario del bar Billy Goat Tavern en 1945 cuando se le dijo que no podía traer a su cabra al estadio.

“¡Murió la cabra! Y como he dicho siempre, estoy demasiado viejo para esto”, dijo el actor de 87 años de edad en un tuit.

Todos los seguidores serios de los Cachorros conocen con detalle los relatos de amargas derrotas, como la de 1969 contra los Mets, o la de 1984 con los Padres.

Pero en medio de la algarabía de la noche del miércoles, hasta bien entrada la madrugada del jueves, todo eso quedó en el olvido.

“Todo el mundo decía que los Cachorros sólo ganarían la Serie Mundial cuando cayera nieve en el infierno. Pues yo estoy en shock, esto es lo más emocionante que me ha pasado en la vida”, dijo Liz Wolfe, una fisioterapeuta de 36 años de edad.

La ilusión de los Indios se desvaneció en el 7mo juego

Superaron las lesiones, la adversidad y las dudas toda la temporada. El pequeño equipo que pudo lograrlo.

Los Indios eran un modelo de tenacidad, expertos en remontar. Derríbelos, volverán a levantarse de inmediato como hicieron en el séptimo juego cuando estaban en la lona.

Pero no pudieron contener a unos Cachorros que estaban rompiendo sus propias maldiciones.

La inesperada e inolvidable temporada de Cleveland terminó a una victoria —tan cerca que resulta doloroso— de un título de la Serie Mundial, después de que Chicago completara una remontada desde un déficit 3-1 en la serie para hacerse con su primer campeonato desde 1908, al derrotar a los Indios el jueves de madrugada por 8-7 en 10 innings.

“Estoy orgulloso y contento de mi equipo”, dijo el torpedero Francisco Lindor, quien en su segunda campaña en las mayores emergió como una las principales revelaciones de esta temporada.

“Ellos jugaron muy bien los últimos tres juegos y merecieron ganar”, añadió el jugador puertorriqueño. “Vamos a trabajar más fuerte el año que viene”

Los Indios simplemente se quedaron cortos en el séptimo juego. Su astro Corey Kluber no consiguió su tercera victoria de la serie, Andrew Miller se vio como un mortal en labor de relevo y un bullpen fundido finalmente se derrumbó en extra innings.

En el octavo, un jonrón de dos carreras de Rajai Davis salvó brevemente la temporada. Pero este año pertenece a los Cachorros, que anotaron dos veces en el 10mo ante Bryan Shaw tras un receso por la lluvia de 17 minutos.

Cleveland intentó remontar de nuevo en la parte baja, cuando un sencillo remolcador de Davis con dos outs puso el 8-7. Pero entonces, Michael Martínez falló con un rodado ante Mike Montgomery, y todo terminó.

La campaña de los Indios de la postemporada causó asombro. Habían perdido por lesiones a dos piezas clave de su rotación abridora, el venezolano Carlos Carrasco y el dominicano Danny Salazar. Además, su estelar jardinero Michael Brantley, solo disputó un puñado de partidos por culpa de lesiones.

“No estoy molesto, pero me duele. Al mismo tiempo, estoy con la cabeza en alta porque las cosas que hicimos durante el año fueron increíbles y nadie esperaba esto de nosotros”.

Obligados a enfrentar sin dos abridores al nuevo entretenimiento preferido de postemporada, estos talentosos Cachorros, Cleveland no logró estar a la altura.

Ahora, la sequía de 68 años de los Indios sin ganar una Serie Mundial se convierte en la más larga de las mayores.

Su manager Terry Francona, de 57 años, logró de algún modo que los Indios sortearan los peligros durante meses. Sacó todo el partido a su plantilla, en su mayoría desconocidos para el resto del país, pero que ahora son un equipo digno de seguir en los años por venir.

“No tenemos que estar cabizbajos”, señaló el segunda base Jason Kipnis. “Superamos todas las adversidades. Sufrimos lesiones. Nos pasó de todo y nunca esgrimos ninguna excusa. Estoy de orgulloso de lo que conseguimos, exigiendo a un tremendo equipo a extra inning en un séptimo inning de la Serie Mundial. Estoy seguro que vamos a volver”.

Cachorros conquistan su primera Serie Mundial desde 1908

Ciento siete temporadas de corazones rotos para los Cachorros de Chicago llegaron a su punto final al conquistar la corona de la Serie Mundial, lográndolo con unos ribetes épicos que hacen más singular la gesta de una franquicia sinónimo de sufrimiento.

Mike Montgomery retiró a Michael Martínez para el último out con un corredor en base en el décimo inning, entrada la madrugada del jueves, y los Cachorros pusieron fin a la sequía más prolongada en el béisbol de las Grandes Ligas al vencer 8-7 a los Indios de Cleveland en 10 trepidantes innings.

Los Cachorros no salían campeones desde 1908, y lo lograron convirtiéndose en el primer equipo que voltea un 3-1 en contra en el Clásico de Otoño con victorias como visitante en los últimos dos partidos desde los Piratas de Pittsburgh en 1979.

“Se hizo realidad. Chicago, esto es una realidad”, proclamó el primera base de los Cachorros Anthony Rizzo. “Lo logramos. Somos campeones. Es algo increíble”.

La Cabra Billy. Un gato negro. Steve Bartman. Todas esas maldiciones, supersticiones y fiascos quedaron archivadas cuando el equipo de Joe Maddon no capituló al hilvanar tres victorias consecutivas para voltear un 3-1 en contra e imponerse 4-3 en la Serie. Y perseveraron cuando estuvieron a punto de dilapidar una cómoda ventaja en el séptimo juego.

“Nosotros nunca le paramos a esos mitos”, dijo Miguel Montero, el tercer cátcher que emplearon los Cachorros y que acabó remolcando la carrera que al final estableció la diferencia definitiva.

Tras una interrupción de 17 minutos por lluvia antes de iniciar el décimo episodio, Ben Zobrist y Montero impulsaron un par de anotaciones con un doble y un sencillo, respectivamente.

Los Indios descontaron en la parte baja mediante un sencillo productor de Rajai Davis con dos outs ante Carl Edwards Jr. Montgomery entró en relevo y sacó a Martínez con un rodado manso hacia el tercera base Kris Bryant.

El partido fue un frenesí de emociones. Aroldis Chapman y Andrew Miller, los sensacionales relevistas de ambos equipos, fueron castigados. Los tres receptores de Chicago produjeron carreras.

Pero el momento más impactante se dio en la baja del octavo cuando Davis bateó un jonrón de dos carreras ante el cerrador Chapman, con el que Cleveland empató 6-6 tras ir perdiendo 5-1.

En el duelo de las sequías sin campeonatos que más tiempo han perdurado en las mayores, la más prolongada terminó de una vez por todas. El último de los Cachorros se remontaba a 1908, obtenido 13 días después que se completara la entrega del primer Ford Modelo T.

En cambio, la agonía de Cleveland persiste, añadiendo otro doloroso capítulo. Los Indios, el equipo que en 1997 no supo preservar la ventaja en el noveno inning de un séptimo juego con los Marlins de Florida, no se coronan desde 1948. Tres veces dispusieron de la oportunidad para liquidar a los Cachorros, pero los dirigidos por Terry Francona no supieron dar el golpe de gracia, algo que difícilmente olvidarán pronto.

“Esto va a doler por un buen tiempo. Duelo porque es algo que tomamos a pecho, pero ellos (los jugadores) pueden irse con la cabeza en alta porque lo dejaron todo en el terreno”, dijo Francona.

Fue otra noche de clima agradable, con temperaturas oscilando en los 22 grados centígrados (70 F). Se jugaba en Cleveland, pero la sensación en el estadio Progressive Field era de una invasión de fanáticos de Chicago, eufóricos de principio a fin.

Eternos perdedores durante más de un siglo, los Cachorros estuvieron a punto de arruinar otra oportunidad, luego que el cubano desperdiciara una ventaja de tres carreras con dos outs, cuando Davis conectó su jonrón por el jardín izquierdo.

Chicago volvía a torturar a sus fanáticos, pero volvieron decididos tras el atraso por lluvia. Los imparables de los veteranos Zobrist, quien el año pasado ganó el campeonato como integrante de los Reales de Kansas City, y Montero, determinaron el curso final de una campaña en la que lideraron las mayores con 103 victorias.

Zobrist fue consagrado como el Jugador Más Valioso.

El polifuncional jugador fue una de las varias fichas que Theo Epstein, el presidente de operaciones de béisbol, adquirió dentro de un proceso de reconstrucción que inicio en 2011 y en el que inicialmente tuvo que absorber campañas con más de 100 reveses.

Se trata de la segunda maldición que Epstein exorciza. Primero fue la del Bambino con los Medias Rojas de Boston, y ahora la de la Cabra Billy.

Pese a su marcha avasalladora en la temporada regular, Chicago tuvo que mostrar temple cuando se vio exigido en los playoffs de la Liga Nacional. Primero eliminaron a San Francisco, sentenciando con una remontada en el noveno inning del cuarto juego. Y luego dejaron en el camino a los Dodgers, en una Serie de Campeonato en la que ganaron los tres últimos juegos tras quedar abajo 2-1.

Todo parecía que iba a ser tranquilo cuando Dexter Fowler abrió el juego con un jonrón ante el cuarto lanzamiento de Corey Kluber. Javier Báez también la sacó, al igual que David Ross, el veterano receptor de 39 años. El venezolano Willson Contreras, el otro cátcher, aportó un doblete remolcador. Un elevado de sacrificio y un sencillo de Rizzo también trajeron carreras para los Cachorros, que dominaban 5-1 en el quinto y luego 6-3 en el octavo.

Pese a que malogró el salvado, Chapman terminó con el crédito de la victoria. Montgomery, con el último out, se apuntó el primer salvado de su carrera.

Bryan Shaw, quien permitió el sencillo de Kyle Schwarber en el inicio del décimo, cargó con la derrota. (Con información de AP).