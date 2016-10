Último impulso: Ayuda para registrarse para votar

Faltan solo cinco días para que venza el plazo para registrarse y votar el próximo 8 de noviembre. La fecha límite para inscribirse y votar en la elección general es el próximo martes 11 de octubre.

Ante la cercanía de la fecha, la Asociación de Funcionarios Latinos Electos (GALEO) organiza varias jornadas de inscripción de votantes en diversos puntos de Georgia este fin de semana.

“Vamos a estar en varios sitios para asegurar que las personas que necesiten inscribirse para votar en persona que lo hagan con nosotros, pero también vamos a promover inscribirse para votar en línea”, explicó Jerry González, director ejecutivo de GALEO a MundoHispánico, durante una conferencia de prensa este jueves.

De acuerdo con González, este año ha habido gran interés de la comunidad latina por registrarse, porque ante los ataques a los hispanos, durante la campaña presidencial, muchos se han motivado a ir a las urnas, incluso personas que antes no habían votado o que no se habían naturalizado.

“Hemos visto bastante interés, bastante compromiso y creo que va a ser algo histórico, para nuestra comunidad no solo para este estado, sino nacionalmente”, sostuvo.

De acuerdo con el director de GALEO algunos asuntos que en ocasiones hacen que los latinos no quieran registrarse y votar son: no querer ser miembro de un jurado, falta de interés, familias que tienen diferentes estatus migratorios y no quieren llamar la atención, temor por falta de dominio del inglés y quienes piensan que su voto no hará la diferencia.

“Los latinos, lamentablemente, muchas veces esperamos hasta el último momento para aclarar todo. Esperamos que el interés de la comunidad este fin de semana va a ser mucho”, comentó González.

Por ello, hizo un llamado a los latinos a registrarse para votar en los eventos que llevarán a cabo este fin de semana o a hacerlo en línea. Así mismo es importante que quienes están registrados y se mudaron de residencia corroboren que su información está actualizada en el registro electoral y que so electores activos.

“Si no votamos quiere decir que nosotros estamos cómodos de que otros decidan nuestro futuro y nuestra política, la política que le afecta a nuestras familias, a nuestros hijos y eso no es correcto. Y pienso que este año ha cambiado esa actitud de que el voto latino no vale.

Si usted tiene dudas o problemas al registrarse llame a GALEO al 888-54. GALEO.

Estos son los lugares donde GALEO estará registrando nuevos electores:

viernes 7 de octubre

Santa Fe Mall (3750 Venture Dr, Duluth, GA 30096) de 12- 6 p.m.

La Parrilla en Flowery Branch (3446 Winder Hwy., Flowery Branch GA 30542) de 5-8 p.m.

Parroquia Nuestra Señora de las Américas (603 Lawrenceville Hwy., Lilburn, GA 30047) de 7 a 9 p.m.

Sábado 8 de octubre

Bartow Latin Fair (222 South Tennessee Street Cartersville, GA 30121) de 12 a 5 p.m.

El Guero (730 Pearl Nix Parkway, Gainesville, GA 30501) de 12 a 3 p.m.

La Michoacana (737 Roswell St. NE #202, Marietta, GA 30060) de 12 a 3 p.m.

Plaza Fiesta (4166 Buford Highway NE, Atlanta, GA 30345) de 2 a 4 p.m.

Domingo 9 de octubre

Iglesia Centro Pastoral (1440 Pearce Circle, Gainesville, GA 30501) de 11 a.m. a 3 p.m.

El Azteca Restaurant (5925 Roswell Rd. Sandy Springs, GA 30328) de 11 a.m. a 2 p.m.