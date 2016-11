ÚLTIMA HORA: Tiroteo en Nueva York deja un policía muerto y otro herido

Las autoridades en la ciudad de Nueva York informaron que un sargento de policía recibió un disparo que le causó la muerte, mientras que otro agente resultó herido en un intercambio de disparos en el barrio del Bronx.

El gobernador del estado, Andrew Cuomo, confirmó la muerte del sargento. Detalló que el otro policía recibió un disparo en una pierna y se encuentra bajo atención médica.

Las autoridades dijeron que el autor del tiroteo murió a mnos de los oficiales, quienes detuvieron su auto cerca de un campo de juego, seguido de una breve persecusión.

Un oficial identificó al sospechoso como Manuel Rosales, de 35 años. El agente dijo que una mujer llamó al 911 para decir que Rosales había entrado a su casa, violando una orden de pretección.

Authorities say NYC police sergeant has been fatally shot, another wounded in an exchange of gunfire with suspect. https://t.co/0tWexXFNRm

— The Associated Press (@AP) 4 de noviembre de 2016