ÚLTIMA HORA: Tiroteo deja un muerto y dos policías heridos

Dos agentes de policía fueron trasladados al hospital tras ser tiroteados en la zona Orient Heights al este de Boston, cuando investigaban un caso que implicaba a una persona armada en el área.

#BPDCommunityAlert : #BPD confirming 2 Boston Police officers shot in the area of 136 Gladstone Street in East Boston.

Las autoridades señalan que ambos agentes están actualmente en “condición crítica extrema” y que han recibido una transfusión de sangre al igual que intervenciones quirúrgicas.

Commissioner Evans: “One of my officers is being treated for life threatening injures while the other’s injuries appear to be non-life.”

