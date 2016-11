Por lo menos dos tornados tocaron tierra hoy en el área metropolitana de Atlanta.

Uno de ellos se registró en el condado de Cobb.

Crazy storms happening in ATL. @wsbtv pic of tornado touching down on the West side pic.twitter.com/YLRaSd7ek8

— Stephanie Kaminskas (@Steph_Kaminskas) 30 de noviembre de 2016