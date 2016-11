ÚLTIMA HORA: Reportan tiroteo en Ohio State University

La policía en Columbus, capital de Ohio, acudió a la Ohio State University luego de recibir reportes de un tiroteo en pleno desarrollo en el campus, según el Departamento de Seguridad Pública de la institución.

Las autoridades escolares advirtieron a los estudiantes mantenerse alejados del Watts Hall en una primera alerta enviada antes de las 10:00 de la mañana.

“Corran, escóndanse, defiéndanse”, exclamaban vía Twitter.

Los bomberos han confirmado hasta ahora siete personas heridas y no se tienen mayores detalles del agresor.

Buckeye Alert: Active Shooter on campus. Run Hide Fight. Watts Hall. 19th and College.

Buckeye Alert: Continue to shelter in place. Avoid area of College. More information to follow.

— OSU Emergency Mngmnt (@OSU_EMFP) 28 de noviembre de 2016