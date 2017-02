ÚLTIMA HORA: Reportan tiroteo en hospital de Houston

La policía de Houston dijo que recibió un llamado en el que informaba de un tiroteo ocurrido en el hospital Ben Taub esta tarde.

Según reportó la televisora KPRC, el hospital se encuentra cerrado. Un video de la escena muestra a los visitantes y al personal que salen del hospital y los pacientes acurrucados juntos.

Las autoridades informaron que emprendieron una revisión en el hospital, ubicado cerca del Hermann Park y el zoológico de Houston, pero hasta el momento no se tiene reporte oficial de víctimas.

We are responding to reports of shots fired at Ben Taub Hospital; SWAT and PIO enroute #hounews

Officers in the process of searching the hospital; no reports of injuries at this time #hounews

— Houston Police (@houstonpolice) 21 de febrero de 2017