ÚLTIMA HORA: Renuncia presidente de Wells Fargo

La crisis de Wells Fargo, desatada por la apertura de cuentas sin el consentimiento de los clientes, obligó al presidente de la corporación bancaria Wells Fargo, John Stump, a renunciar a su cargo.

Stump deja su cargo dos semanas después de intentar disminuir el escándalo renunciando a de 41 millones de dólares que le correspondían en bonus, durante una comparecencia en el Senado en donde el funcionario se disculpó por lo sucedido.

— The Associated Press (@AP) 12 de octubre de 2016