ÚLTIMA HORA: Policía dispersa protesta en Washington, DC

Hace aproximadamente una hora, la policía dispersó una manifestación un grupo de manifestantes que se hacía llamar ‘antifascistas y anticapitalistas’ con gases lacrimónegos, según constató un reportero de The Washington Post.

Tear gas canisters going off right outside the Post at Franklin Square. We're live. #inauguration https://t.co/GPMzyiSz9c pic.twitter.com/DMYXxrXaLi

— T.J. Ortenzi (@tjortenzi) January 20, 2017