ÚLTIMA HORA: Mueren al menos cuatro personas tras tornado en Missisippi

Cuatro personas fallecieron y las autoridades se mantienen en una operación de rescate, luego de que un tornado golpeara varias zonas del sur de Mississippi, informó el Centro Nacional del Clima.

De acuerdo al informe, los condados más golpeados por el fenómeno climatológico fueron Forresta, Lamar y Perry.

De acuerdo a oficiales de Hattiesburg, al menos cuatro han sido confirmados como fallecidos, y el alcalde la ciudad Johnny DuPree, firmó una declaratoria de emergencia por la gran “cantidad de heridos” y la significativa cantidad de daños estructurales”.

Threat of #severe weather becomes more widespread this weekend, with severe weather outbreak possible. Latest info: https://t.co/K4xiu0s5T5 pic.twitter.com/RW492j0BoL

— The Weather Channel (@weatherchannel) 21 de enero de 2017