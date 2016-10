ÚLTIMA HORA: Joe Arpaio podría enfrentar cargos por violar una orden judicial

Los fiscales federales anunciaron que presentarán cargos en contra del alguacil Joe Arpaio por desacato a la orden de un juez para que cesara las políticas migratorias de la patrulla fronteriza.

La noticia se dio a conocer en una corte este martes y ha puesto en marcha un procedimiento criminal en contra del alguacil, que busca la reelección a ese cargo por séptima vez.

El fiscal Jhon Keller dijo en corte que el gobierno presentara cargos, lo que supondría un gestión próxima a un caso criminal.

De ser hallado culpable, Arpaio podría pasar hasta seis meses en prisión

