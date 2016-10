ÚLTIMA HORA: Inicia segundo debate presidencial entre disculpas a mujeres y amenazas

En medio de disculpas de Trump por su polémico video de comentarios machistas, comenzó el segundo debate entre los candidatos a la Casa Blanca, el republicano Donald Trump y la demócrata Hillary Clinton, en la Universidad Washington de San Luis (Misuri). Además Trump amenazó a Clinton con meterla presa si ganaba la presidencia.

Trump y Clinton comenzaron su careo poco después de las 20.00 hora local (CT) en horario de máxima audiencia televisiva. “Estoy avergonzado por ello, respeto a las mujeres y ellas me respetan a mí, voy a lograr que el país sea seguro”, fueron las primeras palabras de Trump.

Mientras que Clinton dijo que siempre dijo que el magnate no es el adecuado para ser el presidente “lo que todos vimos y escuchamos el viernes, fue Donald hablando de mujeres, sobre lo que hace a las mujeres, ha dicho que el video no representa a la persona que es, pero queda claro que representa lo que es él, porque lo hemos visto en toda la campaña, lo hemos visto insultar a las mujeres, por su apariencia, lo vimos en el primer debate denigrando a una Miss Universo, este es quien es Donald Trump”, dijo tajante la demócrata mientras Donald movía su cabeza rechazando sus comentarios.

Trump agregó que ese video fue una “charla de vestuario” y enfatizó que ya se ha disculpado por él ante su familia y los ciudadanos.

También Trump intentó desviar las preguntas de los moderadores del debate sobre el video hablando de su promesa de derrotar al Estado Islámico (EI) y de volver a hacer de EEUU un país “seguro”.

Una pregunta de redes sociales cuestionó a Trump sobre el video sexual, “fueron bromas masculinas, no estoy orgulloso de eso, lo de Bill Clinton fue mucho peor no ha ha habido nadie en la política que haya sido tan abusador con las mujeres y Hillary atacó a esas mujeres, 4 de ellas se encuentran aquí, no me hables disculpas, ella debería estar avergonzada”.

Mientras que Clinton dijo “mucho de lo que se ha dicho no es correcto, aunque él decide de qué hablar en lugar de presentar sus planes, eso me recuerda lo que dijo Michelle Obama “cuando ellos van bajo uno va alto”, él nunca pidió disculpas por nada a nadie, el nunca pidió disculpas, dijo que un juez no era confiable porque sus padres eran mexicanos y nunca pidió disculpas, nunca pidió disculpas al reportero cuando se burló de su discapacidad, él necesita tomar responsabilidad por sus acciones y sus palabras”.

Mientras que Trump le contestó que no ganó la contienda limpiamente contra Bernie Sanders, “usted debe pedir disculpas por los 33 mil correos que usted borró y las dos cajas que se llevaron de la oficina y están desaparecidas, lo voy a decir, si yo gano, voy a dar instrucciones a mi fiscal general para que investigue su situación porque nunca ha habido tantas mentiras y tendremos un fiscal especial, el pueblo de este país está furioso, nunca ha habido nada como esto”.

Clinton, por su parte, volvió a admitir que cometió un “error” al usar su correo electrónico y un servidor privado, y se declaró “muy comprometida” con tomar en serio el manejo de información clasificada.

Por su parte dijo Trump que iba ayudar a los afroamericanos a los latinos y le reclamó a Clinton que nunca ha hecho nada por los afroamericanos.

Además se tocaron otros temas como los planes del sistema educativo “si superamos la división que a veces ponen los estadounidenses y establecemos metas, asegurándonos de tener el mejor sistema educativo, si establecemos metas y estamos unidos, no hay nada que los estadounidenses no puedan lograr, estoy esperado ganar los votos de ustedes”, dijo Clinton ante un público al que se le pidió que evitara aplaudir.

Trump dijo que estaba de acuerdo con la demócrata aunque dijo que estaba harto de lo que ocurría en el país, y agregó sobre las muertes de los policías, y dijo que quiere “lograr que sea el mejor país para los ciudadanos y para los latinos”.