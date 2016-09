ÚLTIMA HORA: Identifican a un sospechoso vinculado con bomba de Nueva York

Las autoridades están buscando a una persona identificada como Ahmad Khan Rahami vinculado con las bombas colocadas el pasado fin de semana en Nueva York, según informó hoy el FBI.

El hombre, de 28 años, un estadounidense naturalizado y nacido en Afganistán, reside o residió en la ciudad de Elizabeth, en el estado de Nueva Jersey, vecino a Nueva York, donde esta madrugada estalló otro artefacto mientras era examinado por un robot de la policía.

Las autoridades han lanzada un alerta a nivel nacional para dar con el sospechoso.

BREAKING: New York Police Department says 28-year-old Ahmad Khan Rahami is being sought for questioning in NYC blast.

— The Associated Press (@AP) 19 de septiembre de 2016