ÚLTIMA HORA: Detenidas 90 personas en protestas en Washington

Centenares de manifestantes y la policía se enfrentaron hoy en Washington con motivo de la toma de posesión del presidente Donald Trump, con el lanzamiento de rocas y gases lacrimógenos que dejaron cerca de 90 detenidos y “daños materiales significativos” en el centro de la capital.

La confrontación ha dejado “varios heridos leves, alrededor de 90 detenidos y daños significativos” en establecimientos y coches, indicó Peter Newsham, director interino de la Policía de Washington en un comunicado.

Según constató Efe, la confrontación, que aún no ha concluido, tiene lugar a apenas cuatro calles del lugar por el que la caravana presidencial llevará a Trump hasta la Casa Blanca próximamente.

We’re watching police and anti-Trump protesters in Washington, D.C. Watch live on Facebook: https://t.co/sMJuC9Iket pic.twitter.com/b17k2DfsmS

The flash grenades have gotten more frequent as police move west down K street pic.twitter.com/OubZMM2KIn

— Nick Corasaniti (@NYTnickc) 20 de enero de 2017