ÚLTIMA HORA: Desalojan edificio federal en Atlanta por paquete sospechoso (VIDEO)

El Edificio Federal ubicado en el 75 Spring St. ha sido evacuado esta mañana, a eso de las 9:20, debido a un paquete sospechoso.

El Marshal Gretchen Fortin dijo que vio a un empleado con una mochila cerca de un basurero en la entrada del edificio.

A consecuencia, las autoridades aconsejaron evacuar todo el edificio.

Employees wait outside after federal building in downtown Atlanta is evacuated because of suspicious package. pic.twitter.com/MVPNBVnxgl

